Глава Фонда защиты животных: Регистрация домашних питомцев должна стать обязательной

Закон об обязательной регистрации и маркировке домашних животных должен быть обязательным, а за его нарушение должна предусматриваться административная ответственность, считает директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Об этом сообщает радио Sputnik.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что кошек, собак и других питомцев могут включить в перечень животных, подлежащих обязательному учету и маркировке.

Минсельхоз должен подготовить соответствующие правки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Сейчас, согласно документу, маркировка и учет обязательны только для сельхозяйственных животных.

Дмитриева отметила, что зоозащитники уже давно ждут как этой новации, так и введения реальной ответственности за ее нарушение. По словам эксперта, на добровольной основе этим будут заниматься лишь добросовестные хозяева, а остальные будут всячески избегать выполнения установленного требования.

«Надеюсь, что в этом году действительно обязательная регистрация и ответственность за отказ от регистрации наступят. Это должны быть штрафы, административная ответственность. Эта мера поспособствует снижению количества бездомных животных и несчастных судеб», — высказалась она.

Руководитель фонда также обратила внимание на то, что регистрацией животных сегодня могут заниматься и сами хозяева. Так, в московских клиниках чипирование питомца стоит около 500 — 600 рублей.