Глава фонда «Сила в детях»: Санкции заставляют нас «переформатировать» жизненные взгляды

Руководитель Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях», председатель «Союза отцов Татарстана» Адель Загретдинов поделился мнением, что в сегодняшней сложной ситуации необходимо единение и спокойствие.

«Ситуация непростая. Такие жесткие условия, пакеты санкций заставляют нас, так сказать, „переформатировать“ жизненные взгляды. Главное сейчас объединение нас как одного целого, одной команды. Являюсь председателем РОО РТ „Союз отцов“, и считаю, что объединение в такое непростое время вокруг Президента нашей страны необходимы и обязательны. Считаем, что те социальные гарантии, которые нам даны Президентом РФ, вселяют уверенность в нашем завтрашнем дне», — отметил Адель Загретдинов в разговоре с «Татар-информом».

Руководитель благотворительного фонда также посоветовал сохранять уверенность, быть опорой для близких людей.

«В таких непростых, беспрецедентных условиях паника, страх, ощущение безысходности может овладеть человеком. Но, как известно, все проходит, жизнь все расставляет по своим местам. Советую людям, попавшим в такую ситуацию, постараться успокоиться, так сказать, вдохнуть, выдохнуть, оглядеться. Обратить внимание на близких, ведь от того, что мы ударились в панику, лучше мы им не сделаем. А наше спокойствие, уверенные поступки, твердость — это даст нашим близким, родителям, детям, супругам ощущение защищенности, чувство „за каменной стеной“. Хотел бы напомнить, что в такие моменты определяется характер, а ситуация рано или поздно, я уверен, стабилизируется. Все будет хорошо», — отметил Адель Загретдинов.

Также основатель сети реабилитационных центров считает необходимым усилить работу в части воспитания подрастающего поколения.

«Уверены, что Президент Республики Татарстан, Правительство нашей республики сделают все возможное для благополучия народа. Спокойствие, слаженная работа, продолжение, более того усиленная работа в части воспитания подрастающего поколения — залог того, что завтрашний день, хороший завтрашний день наступит очень быстро. Россия войны не начинает, Россия войны заканчивает!» — заявил он.

Также Адель Загретдинов прокомментировал отказ зарубежных врачей лечить онкобольных пациентов из России. Он назвал такой поступок специалистов недопустимым.

«Такое поведение людей, призванных помогать, лечить людей, на мой взгляд, недопустимо. Врач, медицина в целом аполитична и не должна быть подвержена каким-то внешним давлениям. В противном случае будет разделение людей, разделение именно по их взгляду на ту или иную ситуацию. Ведь врач, вне зависимости от симпатии или антипатии к конкретному человеку, должен оказать ему помощь. В этом долг врача, его призвание. Что касается детей, тем более с онкологическими заболеваниями, отказ от лечения... Я, наверное, таких, с позволения сказать, людей не то что врачами, а просто людьми назвать не могу. Искренне надеюсь, что разумные, правильные мысли перевесят эмоции и врачи примут правильное, взвешенное решение во благо детей. Надеюсь, буду услышан», — выразил надежду руководитель Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.