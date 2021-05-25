Глава ФМБА предупредила об увеличении частоты осложнений у переболевших Covid-19

У переболевших коронавирусом Covid-19 увеличивается частота осложнений. Речь идет о самых разных последствиях болезни — от тромбозов до ментальных нарушений, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, — от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», — приводит ТАСС слова Скворцовой, сказанные на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

При этом глава ФМБА напомнила, что диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хроническая легочная патология и другие наиболее распространенные неинфекционные заболевания увеличивают риск тяжелого течения Covid-19.

Соответственно, по ее мнению, вызванная SARS-CoV-2 пандемия «вновь акцентировала внимание на важности профилактики и эффективной терапии неинфекционных заболеваний».

По последним данным, полностью привились от коронавируса уже более 10 млн россиян. Накануне Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан прививаться от Covid-19, взяв пример с Президента РФ Владимира Путина.