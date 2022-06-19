Глава ФАС счел парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России

В России с авиационным керосином сложилась парадоксальная ситуация: цены на него растут, несмотря на снижение спроса. Об этом рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает РБК.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — констатировал глава ФАС.

Шаскольский дополнительно охарактеризовал текущую ситуацию как «необычную», но уточнил, что на ценах на авиабилеты она сейчас не сказывается. По его данным, этому способствует механизм демпфера, за счет которого авиакомпаниям возвращается часть средств.

Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на авиационный керосин растут с апреля 2020 года. Если в апреле 2020-го тонна авиакеросина стоила около 24 тыс. рублей, то 17 июня 2022-го — 65 129 рублей (в европейской части РФ).

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