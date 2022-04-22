Глава Евросовета призвал Путина открыть к Пасхе гумкоридоры из Мариуполя

В разговоре с Президентом России Владимиром Путиным глава Евросовета Шарль Мишель призвал открыть к Пасхе гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов. Об этом он сообщил в Twitter.

«Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи», — приводит слова Мишеля ТАСС.

Также, по словам главы ЕС, он подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать суверенитет Украины, и подтвердил позицию по «осуждению и санкциям» против России.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Мишель и Путин обсудили обстановку вокруг Украины. В частности, российский Президент рассказал о ходе спецоперации и мерах, принимаемых Россией для защиты мирных жителей. Также он призвал Брюссель заставить Киев прекратить массированные обстрелы Донбасса.