Глава Евросовета признал, что ЕС все сложнее договориться о новых санкциях против России

С каждым разом европейским государствам все сложнее договориться по поводу новых антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля сообщает Bloomberg.

«Каждая новая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», — признался он.

Однако, как полагает Мишель, Евросоюзу все же удастся продолжить экономическое давление на Россию и не отклоняться от намеченного курса.

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала «закрыть все лазейки» для России благодаря новому, 10-му пакету санкций.