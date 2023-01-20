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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  08:03

Глава Евросовета признал, что ЕС все сложнее договориться о новых санкциях против России

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С каждым разом европейским государствам все сложнее договориться по поводу новых антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля сообщает Bloomberg.
«Каждая новая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей», — признался он.

Однако, как полагает Мишель, Евросоюзу все же удастся продолжить экономическое давление на Россию и не отклоняться от намеченного курса.

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала «закрыть все лазейки» для России благодаря новому, 10-му пакету санкций.

#евросоюз #санкции
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