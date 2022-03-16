МИД: Европе навязаны недружественные действия в адрес России
Недружественные действия в адрес России Европе навязаны извне, их последствия могут быть разрушительны, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Он также отметил, что российская сторона не намеревалась вступать в конфронтацию.
«Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений, отравляют и без того нездоровую геополитическую атмосферу в Европе. Это точно не наш выбор», — сказал Пилипсон.
23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.
На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.