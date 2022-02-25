Глава Еврокомиссии: Второй пакет санкций ЕС затронет госкомпании РФ и оборонный сектор

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС, что второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, передает РИА Новости.

Она уточнила, что санкции затронут в том числе и оборонный сектор.

«Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее лидеры стран Европейского союза договорились ввести новые санкции в отношении России — ограничения затронут финансовый сектор, сферу энергетики и транспорта, товары двойного назначения, а также визовую политику.