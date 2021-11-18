Глава Елабужского района озвучил среднюю зарплату в муниципалитете

Средняя заработная плата в Елабужском районе Татарстана по крупному и среднему бизнесу составляет 48,2 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Он также рассказал о динамике безработицы: по состоянию на 29 октября 2021 года в Елабужском районе зарегистрированы 379 безработных, на начало года эта цифра составляла 1 250 человек.

«Муниципалитет осуществляет обучение для безработных граждан среди востребованных направлений. Подбор работников осуществляется и в рамках ярмарок вакансий, выездных ярмарок вакансий за пределами города и республики», — отметил глава района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что средняя зарплата по Казани за 9 месяцев выросла на 12% и достигла 54,3 тыс. рублей.