Средняя зарплата по Казани за 9 месяцев выросла на 12% и достигла 54,3 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата в татарстанской столице за 9 месяцев 2021 года составила почти 54,3 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении сумма выросла на 5,5%. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии сегодня озвучила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

«Среднемесячная заплата за 9 месяцев 2021 года на крупных и средних предприятиях города составила 54 тыс. 286 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 12,3%. В реальном выражении с учетом инфляции рост составил 5,5%», – сообщила Мингазова.

Она также назвала сферы с наиболее высокими зарплатами казанцев. Почти в полтора раза выше среднегородского уровень оплаты труда в научно-технической сфере, в области информатизации и связи, а также в финансовой деятельности и энергетике.

