В Елабуге отменили массовые мероприятия на фоне беспилотной опасности

В связи с участившимися случаями беспилотной опасности в Елабуге отменены все массовые мероприятия. Об этом сообщил глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев.

«Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов на территорию района. Враг пытается нарушить работу важных производственных объектов и создать атмосферу тревоги среди населения. Для подобных ситуаций разработан четкий алгоритм действий. При возникновении угрозы вводится режим „Беспилотная опасность”, временно снижается скорость интернет-соединения, осуществляется оповещение через смс-сообщения, а при необходимости в некоторых районах активируют сирены», – сказал Рустем Нуриев в видеообращении.

Он подчеркнул, что снижение скорости мобильного интернета является временной мерой. Глава района призвал елабужан иметь при себе наличные средства и при возможности пользоваться Wi-Fi.

Рустем Нуриев напомнил, что при получении сигнала о беспилотной опасности необходимо отойти от оконных проемов и спуститься в ближайшее укрытие. На промышленных предприятиях района действует специальная система оповещения с возможностью оперативной эвакуации персонала.

«На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет – защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги, – отметил Нуриев. – Выражаю искреннюю признательность оперативным службам за профессиональную работу и руководству республики за оперативное решение возникающих вопросов и поддержку».