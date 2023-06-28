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Муфтий Татарстана Самигуллин: «Критиканы стремятся заявить о себе за счет религии»
Сегодня ранним утром мусульмане отпраздновали начало Курбан-байрама в мечетях Татарстана. В новой казанской мечети «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз-Имяни к праздничному намазу присоединились Раис РТ Рустам Минниханов и муфтий РТ Камиль Самигуллин.
После рецитации Корана председатель ДУМ РТ прочитал для верующих праздничную проповедь. Акцент в его вагазе был сделан на нападках в адрес самого Курбан-байрама и на критике, которой подвергается пророк Ибрагим.
По словам Камиля хазрата, на примере Ибрагима можно убедиться, что критика – это еще не истина, даже если она произносится многими: «К примеру, человек, который знает истинный смысл и историю, жизненный путь пророка Ибрагима – может ли он осуждать праздник жертвоприношения? Нет, конечно. На самом деле, дело лишь в тщеславии и желании исламофобов показать себя. За счет религии, играя на искренних чувствах людей, раздражая мусульман, через разные провокации и карикатуры эти критиканы стремятся заявить о себе. <...> Часто высказывают такую мысль, что критика нужна для развития, совершенствования. Правильно! Безусловно, бывает и критика полезная. Как вот эта трость, служащая опорой, способная помочь воспрять человеку. А есть такая критика - она, как дубинка, нужна, чтобы бить по голове».
Кроме того, муфтий РТ напомнил критикам, что Татарстан сегодня — процветающий регион, а Казань признана мусульманской столицей России. «И с каждым годом она (Казань) становится краше, наши мечети и медресе работают, нет никаких ограничений в религии, наоборот, она развивается и широко распространяется. Вот сегодня мы совершаем праздничный намаз в только что построенной прекрасной мечети. Первый намаз. В нашем городе появился еще один Дом веры - это же прекрасно!», – отметил он.
Ранее сообщалось, что праздничное богослужение прошло в новой мечети «Ал Тан» имени Габдрахим Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани. Культовое здание рассчитано на 1,1 тыс. прихожан. Помимо мужского и женского молельных залов, в мечети есть кабинеты имамов, библиотека, зал для торжеств, учебные классы. Предусмотрены условия для маломобильных групп населения.
Видео: Рустем Шакиров / «Татар-информ»
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