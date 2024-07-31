Глава ДУМ Крыма провел экскурсию Минниханову в соборной мечети Симферополя

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил соборную мечеть Симферополя. Это главная и самая большая мечеть в Крыму и в Восточной Европе. Экскурсию ему провел глава Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, муфтий Эмирали Аблаев. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-сулжбы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мечеть вмещает 1800 человек в основном молельном зале и еще 2000 человек во внутреннем дворике. 4 минарета высотой с 19-этажный дом, 1 основной купол, покрытый свинцовой крышей площадью 600 метров, 8 малых полукуполов, 150 мраморных колонн.

Внутри мечети выполнена роспись с элементами староосманской и крымскотатарской орнаменталистики, каллиграфией и сурами из Священного Корана. На куполах и сводах изображен желтый тюльпан.