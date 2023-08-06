Глава Донецка: при обстреле со стороны ВСУ погибла пожилая женщина

В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибла пожилая женщина, сообщает глава администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 г.р.», – указано в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки Донецк 14 раз подвергался обстрелам. Ранее «Татар-информ» также сообщал, что накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате загорелось здание университета. Сегодня утром огнеборцам удалось локализовать крупный пожар. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.