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Глава Донецка: при обстреле со стороны ВСУ погибла пожилая женщина
В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибла пожилая женщина, сообщает глава администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Гаджибекова во дворе собственного дома погибла женщина 1937 г.р.», – указано в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки Донецк 14 раз подвергался обстрелам. Ранее «Татар-информ» также сообщал, что накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате загорелось здание университета. Сегодня утром огнеборцам удалось локализовать крупный пожар. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
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