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В результате обстрела ВСУ в Донецке загорелся университет, пожар локализовали
Накануне вечером ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате загорелось здание университета. Сегодня утром огнеборцам удалось локализовать крупный пожар, сообщают в МЧС России по ДНР.
Отмечается, что сообщение о возгорании в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского поступило накануне в 22.20. Причиной крупного пожара стало попадание взрывоопасного предмета.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит кровля двухэтажного здания по всей площади. К месту была направлена дополнительная техника.
«По предварительной информации в результате пожара огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади – около 3 тысяч квадратных метров, очаговое горение второго этажа», – указано в телеграм-канале ведомства.
Сегодня в 05.02 пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
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