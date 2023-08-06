В результате обстрела ВСУ в Донецке загорелся университет, пожар локализовали

Накануне вечером ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате загорелось здание университета. Сегодня утром огнеборцам удалось локализовать крупный пожар, сообщают в МЧС России по ДНР.

Отмечается, что сообщение о возгорании в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского поступило накануне в 22.20. Причиной крупного пожара стало попадание взрывоопасного предмета.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит кровля двухэтажного здания по всей площади. К месту была направлена дополнительная техника.

«По предварительной информации в результате пожара огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади – около 3 тысяч квадратных метров, очаговое горение второго этажа», – указано в телеграм-канале ведомства.

Сегодня в 05.02 пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.