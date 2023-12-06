Глава Дома актеров Салимжанова: Популяризировать татарский театр надо со школьной скамьи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель главы регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, директор Дома актера имени М. Салимжанова Эльмира Фатхуллина рассказала «Татар-информу» о пилотном проекте организации во всех школах Татарстана театрализованных уроков татарского языка и литературы. По ее словам, основная цель проекта — популяризация татарского театра среди молодежи начиная со школьной скамьи.

«Наша задача — провести работу по привлечению к изучению татарского языка и литературы учащихся школ во всех 43 муниципальных районах и двух округах республики. Она включает разработку программы и методики c участием театральных деятелей, актеров и педагогов татарского языка. Проект пилотный, он предполагает показы десяти лучших татарских спектаклей для детской и молодежной аудитории», — пояснила эксперт.

Фатхуллина также отметила, что вторая большая задача проекта — внедрить творческий формат урока татарского языка в образовательный процесс школ Татарстана, охватив при этом все уголки республики, организовав гастроли актеров и видеопоказы спектаклей в тех районах, где пока нет условий для «живых показов». Она напомнила, что по программе «Местный дом культуры», одному из направлений федерального проекта «Культура малой родины», в Татарстане построено или отремонтировано большое количество домов культуры, где можно показать лучшие постановки. Пилотный проект будет реализовываться при участии Минкультуры РТ и Минобрнауки РТ.

«Репертуар спектаклей пока еще не определен, но в репертуаре наших театров, прежде всего я говорю о татарских театрах, очень много спектаклей по нашим национальным классикам. В том числе по программе „Театры малых городов“ либо по культурно-образовательному федеральному проекту „Театры — детям“. И хочется, чтобы их могла увидеть вся республика», — подчеркнула специалист.

Популяризация родного языка и культуры вошла в число публичных целей министерств и ведомств РТ на 2024 год. Опрос на определение важнейших из них проходит в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».