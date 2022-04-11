Глава ДНР заявил, что спецоперация станет более интенсивной

Операция по взятию под контроль территории Донецкой народной республики станет более интенсивной и эффективной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас операция будет интенсифицирована», — заметил глава республики. При этом Пушилин сослался на то, что затягивание боевых действий приводит к увеличению страданий гражданского населения.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, обосновав этот шаг необходимостью защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.