Глава ДНР Пушилин заявил о намерении воссоздать в Донецке футбольный клуб «Шахтер»

Донецкая народная республика заявила о намерении воссоздать в Донецке футбольный клуб «Шахтер». Об этом сообщает «РИА-Спорт» со ссылкой на слова главы ДНР Дениса Пушилина.

«Тот "Шахтёр" – а он сейчас не "Шахтёр", а "Шахтар" – поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют—прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий "Шахтер". Есть где играть настоящему "Шахтеру", есть уже предложения по спонсорам», — заявил Пушилин.

Напомним, в данный момент домашней ареной «Шахтера» является НСК «Олимпийский» в Киеве. На родной арене в Донецке команда не выступает с 2014 года.

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