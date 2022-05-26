Ольга Павлова: Безумие, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не переизбрали в состав нового совета Международной федерации лыжного спорта(FIS). Заслуженный тренер РФ, вице – президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова назвала такое решение ожидаемым.

«Иллюзий, в нынешней международной обстановке, и не было, но, конечно, разочарование присутствует. До последнего хотелось верить, что адекватность возьмет верх над с искажённым восприятием реальности европейских чиновников. Единственный плюс ситуации, что представители 48 стран всё-таки не поддались общей антироссийской истерии и проголосовали разумом. Это хороший сигнал», - считает Ольга Павлова.

По ее словам, Елена Вяльбе, была в Казани на подведении итогов работы «Федерации лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан, и уже тогда говорила о чрезвычайных трудностях с предстоящими выборами в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS), но ни о каком самоотводе и разговора не было.

«По-другому она не могла поступить. У нее есть четкое понимание долга, защиты своего отечества и олимпийских принципов. В этом решении я ее полностью поддержала. Нельзя сейчас отступать перед лицом политизированных спортивных чиновников и не реализовавших себя, завистливых спортсменов», - отметила Ольга Павлова.

Также она отметила, что отсутствие России на международных турнирах, прежде всего понизит самооценку победы лыжников из скандинавских стран, которые по сути будут вынуждены соревноваться сами с собой, не говоря уже о потере зрелищности и конкурентоспособности самих турниров.

«Для меня Елена Вяльбе – это эталон тренера Российской сборной. Сильная, честная, любящая своих спортсменов, страну и всячески защищающая основу олимпийских принципов. С таким характером и подходом их в России немного. Это Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе и Елена Вяльбе», - резюмировала Ольга Павлова.

Также не попали в новый состав совета глава Федерации лыжного спорта Украины Игорь Митюков и президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Декстер Пэйн.