Мединский заявил, что украинская сторона стремится затянуть переговоры

Украинская сторона старается затянуть переговоры с Россией, так как в Киеве считают, что время работает на них, отметил руководитель делегации РФ, помощник Президента Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», – рассказал политик.

Он обратил внимание на то, что во время переговоров украинские переговорщики часто берут время подумать и советуются с третьими лицами, добавив, что такое поведение указывает на их ограниченность в самостоятельном принятии решений.

Мединский подчеркнул, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая говорит о «большом продвижении вперед», так как никакого прогресса в решении вопросов по принципиальным позициям России пока не наблюдается.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о полной несамостоятельности Украины, указав, что она явно ждет указаний от Вашингтона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.