Глава чувашского ИД «Хыпар» о «Татмедиа»: Передовые идеи и уважение к языкам народов РТ

Принявшая участие в организованном АО «Татмедиа» семинаре для сотрудников газет, издающихся в РТ на чувашском языке, руководитель чебоксарского издательского дома «Хыпар» Татьяна Вашуркина поделилась впечатлениями от организации работы татарстанского медиахолдинга.

«Я высказала свое восхищение работой коллег из АО „Татмедиа“ еще в Сочи, но не могу не выразить это мнение еще раз, посетив вашу творческую мастерскую. Ребята, вы правда классные! Передовые идеи, уже реализованные современные фишки благородно сочетаются с уважением к родному языку и культурам народов, проживающих на территории региона. Ну, а главное, есть полное понимание того, куда вы двигаетесь», — написала медиаменеджер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вашуркина отметила, что делегация во главе с заместителем руководителя Минцифры Чувашии Анной Ивановой посетила АО «Татмедиа» и ознакомилась с деятельностью чувашеязычных изданий, которых в Татарстане насчитывается пять. Заместитель главреда издательского дома «Хыпар» Дмитрий Моисеев провел мастер-класс для татарстанских журналистов.

«Уверенно могу сказать, что поездка получилась плодотворной, я нашла ответы на многие вопросы, которые меня интересовали в плане развития коммерческого направления деятельности нашего учреждения», — добавила глава ИД «Хыпар».

Подробнее о семинаре для сотрудников газет, издающихся в Татарстане на чувашском языке, можно узнать в материале «Татар-информа».