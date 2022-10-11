«Татмедиа» провел семинар для сотрудников газет на чувашском языке

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В АО «Татмедиа» прошел семинар для сотрудников газет, издающихся в Татарстане на чувашском языке. Гостями семинара также стали заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Анна Иванова, руководитель издательского дома «Хыпар» (Чувашия) Татьяна Вашуркина, заместитель руководителя издательского дома Дмитрий Моисеев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков ознакомил участников семинара с деятельностью компании.

«Чуваши и татары – родственные народы. У нас общая история. Для нас это важно, поскольку чуваши – третий по численности народ в Татарстане. Территория Татарстана является их исторической родиной. Мы с уважением относимся к чувашскому народу, у нас есть газеты на чувашском языке, воскресные школы. Поэтому чуваши чувствуют себя в Татарстане как у себя дома», – рассказал Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он также напомнил, что в прошлом году между «Татмедиа» и министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предполагает регулярный обмен оперативными и достоверными информационными материалами на русском языке об актуальных событиях в Республике Чувашия и Республике Татарстан.

«Коллективы небольшие, но работают как единая семья. После подписания соглашения важно проводить лекции, обучение. Сегодня мы проводим семинар для наших журналистов. Главное – создать языковую среду. Создание средства массовой информации на чувашском языке – наша стратегическая задача. Также важной задачей является совершенствование чувашского языка. Правильно писать, правильно говорить, работа над ошибками – это для нас очень важно», – подчеркнул Шамиль Садыков.

Известно, что первая газета на чувашском языке «Хыпар» (“Весть”) была издана в 1906 году в Казани. «Журналистика и театр на чувашском языке развиваются в Казани», – заметили коллеги из Чувашии.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для Чувашской Республики на повестке дня стоит создание медиахолдинга, единого контента. Поэтому самое главное – понять структуру, задачи, обозначить важные ходы, правильную стратегию», – рассказала заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР Анна Иванова.

Она также отметила важность подобных мероприятий по обмену опытом и обучению сотрудников. «Думаю, у вас тоже есть день главного редактора. В этот день можно было бы проводить онлайн-занятия с нашими сотрудниками. “Татмедиа” – один из самых успешных медиахолдингов в России, на его примере мы хотим создать у себя такой же медиахолдинг. В первое время наверняка были сложности. Мы тоже с этого года поэтапно хотим освоить ваш опыт», – рассказала Анна Иванова.

Руководитель издательского дома «Хыпар» Татьяна Вашуркина отметила, что давно знакома с деятельностью СМИ в Татарстане на чувашском языке. «Вы активны и в соцсетях, поэтому о новостях, опубликованных у вас, событиях в Татарстане узнаем быстро, их читаем. В республиканской газете “Сувар” работают мастера своего дела», – сказала она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В настоящее время в издательский дом “Хыпар” входят 12 средств массовой информации. На прошлой неделе их ряды пополнились электронным изданием, которое публикует официальные нормативно-правовые акты. С января хотим отказаться от печатной версии, планируем в будущем остаться только как электронное СМИ», – поделилась Татьяна Вашуркина.

Заместитель руководителя ИД «Хыпар» Дмитрий Моисеев проанализировал газету «Сувар», дал свои советы коллегам. Далее гости ознакомились с деятельностью редакций в «Татмедиа». С ними их ознакомила директор АО «Татмедиа» по социальным медиа Алсу Исмагилова.

В Татарстане на чувашском языке издаются республиканская газета «Сувар», а также газета «Ял пурнăçӗ» в Аксубаевском районе, «Ялав» – в Буинском, «Туслах» – в Нурлатском, и газета «Таван ен» в Дрожжановском районах республики.