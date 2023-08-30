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Глава Чувашии: День Республики Татарстан — праздник для всех, кто любит малую родину
День Республики Татарстан — это праздник для всех, кто любит свою малую родину, гордится ее самобытностью и вкладывает силы в ее развитие и процветание. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, поздравляя жителей и уроженцев РТ с Днем республики.
«Уверен в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества между Чувашией и Татарстаном в духе добрососедства и взаимной поддержки. Желаю мира, благополучия, согласия и уюта в каждом доме!» — написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня, 30 августа, отмечается День Республики Татарстан и города Казани. Ранее всех жителей региона поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Также он опубликовал видеопоздравление от татарстанцев — участников спецоперации.
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