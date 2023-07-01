Глава ЦРУ заявил, что ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов

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Сложившаяся в России ситуация дает Центрального разведывательного управления США широкие возможности для вербовки агентов. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Великобритании, в британо-американском Фонде Дитчли, сообщает агентство Reuters.

Руководитель американской спецслужбы уверен, что среди россиян будет расти недовольство из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине.

«Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам, Центральному разведывательному управлению, которое основано на агентурной разведке. Мы ее не упустим», — подчеркнул Бернс, бывший в 2005–2008 годах послом в Москве.

Американский чиновник также добавил, что события с участием группы «Вагнер», квалифицированных правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа, были «внутренним российским делом, в котором Соединенные Штаты не принимали и не будут принимать участие».

Upd. (23.06): Ранее газета The Washington Post написала, что директор ЦРУ в июне с необъявленным визитом посетил Киев. Там украинские власти рассказали ему о своей стратегии по возвращению территорий и переходу к переговорам о прекращении огня.

У Бернса состоялись встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими разведчиками. Они объяснили, что рассчитывают вернуть «значительную территорию» к осени, создать угрозу нанесения ракетных и артиллерийских ударов по Крыму и потом начать переговоры.