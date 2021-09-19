Глава Чистопольского района РТ принял участие в выборах депутатов Госдумы

Фото: «Чистопольские известия».

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов проголосовал на избирательном участке №2731, который расположен в Ледовом дворце спорта. На свой избирательный участок он пришел одним из первых. Об этом пишут «Чистопольские известия».

На входе глава района прошел термометрию, ему выдали перчатки и одноразовую ручку. Получив бюллетени, избиратель направился в кабинку для голосования.

Дмитрий Иванов рассказал о высокой явке избирателей на участках в Чистополе. «Активность избирателей в Чистопольском районе показывает, что нашим жителям небезразлично будущее страны. Это очень радует», — отметил он.

Глава района также добавил, что ответственное отношение к таким важным событиям в стране закладывается в семье с малых лет.

«Когда мне исполнилось 18 лет и у меня появилось право голосовать, я в тот же год стал ходить на выборы. Мы и раньше шли на избирательный участок всей семьей, как на праздник. А когда становишься совершеннолетним, понимаешь, что от тебя тоже многое зависит и твой голос очень важен», — подчеркнул Иванов.

Наблюдатели избирательного участка №2731 отметили, что голосование здесь с первого дня началось активно, люди приходят с самого утра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на одном из участков Чистопольского района Татарстана первому избирателю вручили подарок.