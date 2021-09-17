На одном из участков Чистопольского района РТ первому избирателю подарили подарок

Фото: «Чистополь-информ»

На участке №2761 в поселке Юлдуз Чистопольского района первому избирателю вручили подарок. Обладателем приза стала жительница поселка Нафиса Замалетдинова, которая пришла на избирательный участок сразу же после открытия. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Женщина отметила, что проголосовать с утра для нее было удобнее всего и она приятно удивлена подарку.

Секретарь участковой избирательной комиссии Энджекай Шарифуллина подчеркнула, что жители поселка всегда активно участвуют в выборах. «И сегодня люди начали активно приходить на участок с первых минут его открытия», — рассказала секретарь участковой избирательной комиссии.

Всего к участку прикреплены более 700 избирателей. В общей сложности в Чистопольском районе РТ на трехдневных выборах открыты 59 участков: 34 — в сельской местности, 25 — в городе.