Глава Чистопольского района навестил мобилизованных в Казанском танковом училище

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов посетил мобилизованных в пунктах сбора и обучения военнослужащих в «Казань-экспо» и в танковом училище. Вместе руководителем исполкома Эдуардом Хасановым он вручил им гуманитарные наборы.

В ходе встречи ребята рассказали о ходе боевой учебы и передали свои просьбы и пожелания. Часть из них уже решена, остальные взяты в работу, сообщается на официальной странице района в соцсетях.

Иванов заверил, что все проблемы семей военнослужащих, относящиеся к полномочиях местных властей будут решены в максимально короткие сроки. «Сейчас перед руководством района стоит задача по оказанию помощи семьям мобилизованных. В районе создан штаб, который будет выяснять, какая помощь им необходима. Мы уже взяли на себя обязательства по бесплатному питанию детей мобилизованных в школах. Также проработали вопрос освобождения от родительской платы в детских садах», – сказал он.

Военнослужащих он призвал обращаться с какими-либо вопросами напрямую через соцсети, пообещав оказать любую посильную помощь.

Напомним, ранее мобилизованные пожаловались на бытовые условия в пункте сбора на базе Казанского танкового училища. В ответ Президент РТ Рустам Минниханов призвал проверить жалобы и создать для военнослужащих все необходимые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания.