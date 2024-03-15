Глава ЦИК РТ: «Татарстан голосует активно, настроение хорошее»

В Татарстане голосование на выборах Президента России началось активно. В 8 часов утра открылись 2722 избирательных участка, а также 45 дополнительных, которые организованы в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. О том, как стартовали выборы в республике, в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«А вы знаете, я сейчас приехал сюда на пресс-конференцию, по пути заехал в Центр общественного наблюдения, посмотрел за нашими участками, как идет голосование. Активно Татарстан голосует. Настроение хорошее, погода хорошая, и выборы пройдут хорошо», — заявил спикер.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Андрей Кондратьев отметил, что Татарстан традиционно показывает высокую явку. Также спикер отметил, что перед выборами была проведена огромная разноплановая работа.

«Безусловно, это люди, члены Центральной избирательной комиссии, члены территориальных избирательных комиссий, члены участковых избирательных комиссий, 22 тыс. штатного состава, которые работают на участках, все в хорошем настроении», — подчеркнул он.

Помимо этого, были предоставлены помещения, созданы все условия, включая телефонную связь, компьютеры, интернет, освещение, благоустройство, безопасность.

«Прежде всего, мы понимаем, что огромное количество сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, ФСБ — все работают сейчас на обеспечение безопасности избирательных участков. Благодарны мы и Министерству здравоохранения, Роспотребнадзору за работу, которая была проведена», — сказал он.

Отдельные слова благодарности Кондратьев адресовал средствам массовой информации, экспертному сообществу за то, как в особых условиях была проведена информационная кампания.

«Это была во многом новаторская информационная кампания, где всё открыто, честно, гласно. И я надеюсь, по результатам выборов мы скажем, что всё будет легитимно», — заключил председатель Центризбиркома Татарстана.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).