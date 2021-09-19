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Ру Тат
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19 сентября 2021  22:16
Надежда Гордеева

Глава ЦИК РТ: Очень большое количество избирателей проголосовали на выборах за рубежом

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Очень большое количество избирателей – граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Пока я не назову цифру. Но первый раз – и сразу такая востребованность, – сказал спикер. – По звонкам в ЦИК мы это увидели. Люди спрашивали, где ближе проголосовать. Это востребованный сервис, который должен работать».

Кондратьев отметил, что более 300 участков для голосования были открыты в 144 странах.

Ранее глава ЦИК Татарстана заявил, что голосовать на выборах депутатов Госдумы в других странах будут 2 млн граждан Россиио чем сообщало ИА «Татар-информ».

#выборы в госдуму рф #Выборы 2021
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