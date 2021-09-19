Глава ЦИК РТ: Очень большое количество избирателей проголосовали на выборах за рубежом

Очень большое количество избирателей – граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Пока я не назову цифру. Но первый раз – и сразу такая востребованность, – сказал спикер. – По звонкам в ЦИК мы это увидели. Люди спрашивали, где ближе проголосовать. Это востребованный сервис, который должен работать».

Кондратьев отметил, что более 300 участков для голосования были открыты в 144 странах.

Ранее глава ЦИК Татарстана заявил, что голосовать на выборах депутатов Госдумы в других странах будут 2 млн граждан России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».