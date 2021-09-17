Голосовать на выборах депутатов Госдумы в других странах будут 2 млн россиян

Голосовать на выборах депутатов Госдумы в других странах будут 2 млн граждан России. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«В 144 странах организовано 384 участка для голосования. Там работают 888 тыс. членов участковых и территориальных избирательных комиссий из субъектов РФ», – рассказал спикер.

По словам Кондратьева, в целом по России открылись 96 тыс. избирательных участков, в том числе 2810 – в Татарстане.

«Мы старались все сделать открыто, потому что открытость – путь к легитимности», – подчеркнул он.

Глава ЦИК республики уточнил, что в России 108 млн избирателей, включая более 2,9 млн в Татарстане.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.