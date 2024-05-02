Эдуард Фаттахов рассказал, как его дед-пулеметчик уничтожил 62 немецких солдат на войне

Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов принял участие в онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья», приуроченном ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своем деде — Музафаре Фаттахове, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

Музафар Салихович Фаттахов родился в 1920 году. В годы войны он был пулеметчиком мотострелкового полка, воевал на Северо-Западном фронте.

«Мой дед, Фаттахов Музафар Салихович, прошел всю Вторую мировую — и с финнами воевал, и с немцами, и с японцами. Дед участвовал в боях на Курской дуге, на Карельском фронте и в Польше», — пояснил собеседник агентства.

По словам внука, в 1943 году солдат получил ранение, но вскоре вновь вернулся на фронт, а за уничтожение 62 фашистов его наградили орденом Красной Звезды. Победу Музафар Фаттахов встретил в Германии, в Бранденбурге.

«Мы гордимся своим дедом. Я его хорошо помню. Нам, внукам, рассказывал много историй о войне, о послевоенном времени. Я всегда с восхищением смотрел на своего деда, на такого сильного, смелого человека, гордился тем, что я его внук. Яркую память о нем я буду хранить всю жизнь. Об этой страшной войне, о победе, о подвиге всех ветеранов будут знать дети моих детей», — подчеркнул Эдуард Фаттахов.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.