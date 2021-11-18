Глава центра Гамалеи назвал людей с поддельными сертификатами «рассадниками» Covid-19

Покупатели липовых сертификатов о вакцинации являются «рассадниками» новых штаммов коронавируса и ставят под угрозу жизни своих близких, детей и пожилых людей. Об этом заявил руководитель центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, сообщают в Telegram-канале специального корреспондента кремлевского пула.

Ученый напомнил, что вакцинация в России абсолютно бесплатна, для этого развернули множество прививочных пунктов.

«Мало того что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей», — сказал микробиолог.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что личные данные 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые приобрели поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах, выставили на продажу в интернет.