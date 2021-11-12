Данные 500 тыс. россиян, купивших поддельные сертификаты о вакцинации, продают в сети

Личные данные 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые приобрели поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах, выставили на продажу в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Коммерсант».

«На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона», — пишет издание.

Журналисты предполагают, что база данных могла быть собрана на сервисах по продаже фальшивых справок, а попавшим туда россиянам может грозить уголовная ответственность.

Кроме того, по словам одного из продавцов, на которые ссылается «Коммерсант», в базе содержатся паспортная информация, СНИЛС, номер телефона, адреса проживания покупателей, а также сведения о дате покупки липовых документов.

Стоимость базы составляет 120 тыс. долларов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане возбудили 38 уголовных дел о подделке справок и сертификатов о вакцинации от Covid-19.