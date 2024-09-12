Татарстан стал одним из лидеров по набору на контрактную службу

Из Татарстана по контракту уходит около 40% жителей других регионов. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов. По его словам, каждый день в Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» приходят порядка 50 человек, желающих подписать контракт с Минобороны.

«Стоить отметить, что дополнительным стимулом является как крупная выплата, так и удобство оформления, поэтому люди едут к нам. Жителям из других субъектов мы предоставляем жилье и трехразовое питание до момента отбытия. В процентном соотношении из Татарстана уходят 60% жителей республики и 40% – жители других регионов», – сказал он.

Напомним, что в Татарстане на сегодня одни из самых больших выплат по всей стране. В начале сентября было вновь принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. В связи с этим подписывать контракт в Татарстан приезжают наши сограждане из других регионов и иностранцы.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

от Татарстана – 1,3 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц. Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.