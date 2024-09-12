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Происшествия 12 сентября 2024 12:36

Татарстан стал одним из лидеров по набору на контрактную службу

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Из Татарстана по контракту уходит около 40% жителей других регионов. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов. По его словам, каждый день в Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» приходят порядка 50 человек, желающих подписать контракт с Минобороны.

«Стоить отметить, что дополнительным стимулом является как крупная выплата, так и удобство оформления, поэтому люди едут к нам. Жителям из других субъектов мы предоставляем жилье и трехразовое питание до момента отбытия. В процентном соотношении из Татарстана уходят 60% жителей республики и 40% – жители других регионов», – сказал он.

Напомним, что в Татарстане на сегодня одни из самых больших выплат по всей стране. В начале сентября было вновь принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи. В связи с этим подписывать контракт в Татарстан приезжают наши сограждане из других регионов и иностранцы.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

  • от Татарстана – 1,3 млн рублей;
  • от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;
  • от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц. Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.
#контрактная служба
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