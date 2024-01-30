Глава центра «Батыр» рассказал, с какими заболеваниями не берут на службу по контракту

Наличие различных хронических патологий, туберкулеза, ВИЧ и сифилиса станут помехой при заключении контракта с Минобороны РФ, заявил руководитель Центра оформления на военную службу по контракту «Батыр» Владислав Кузнецов.

В случае, если медики не выявили противопоказаний, а в МВД не нашли оснований для отказа, то уже ночью издается приказ о зачислении кандидата в ряды Вооруженных Сил России и утром он становится военнослужащим по контракту.

«Также нам приходит ответ от МВД о наличии или отсутствии судимостей. Есть статьи Уголовного кодекса, которые внесены в перечень Министерства обороны, и если кандидат когда-либо был по ним судим, на службу ему попасть не получится», – добавил Кузнецов.

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