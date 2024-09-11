Глава центра «Батыр» рассказал, почему контракт с Минобороны РФ лучше заключать в РТ

Помимо быстрого оформления документов, которое занимает не больше суток, дополнительной мотивацией для кандидатов со всей страны и иностранцев, которые заключат контракт с Минобороны России в Татарстане, является выплата до двух миллионов рублей. Одна из самых высоких в стране. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал Глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов.

В начале сентября в Татарстане вновь приняли решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Начиная со 2 сентября она составляет 2 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат во всей стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

от Татарстана – 1,3 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

«Работаем слаженно со всеми ведомствами, чтобы ускорить процесс оформления кандидатов», – рассказал «Татар-информу» Владислав Кузнецов.

Подробнее о том, как и где в Татарстане лучше подписать контракт, читайте в интервью на сайте «Татар-информа», которое выйдет завтра.