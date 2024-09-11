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Глава центра «Батыр» рассказал, почему контракт с Минобороны РФ лучше заключать в РТ
Помимо быстрого оформления документов, которое занимает не больше суток, дополнительной мотивацией для кандидатов со всей страны и иностранцев, которые заключат контракт с Минобороны России в Татарстане, является выплата до двух миллионов рублей. Одна из самых высоких в стране. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал Глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов.
В начале сентября в Татарстане вновь приняли решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ. Начиная со 2 сентября она составляет 2 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат во всей стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи.
Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:
- от Татарстана – 1,3 млн рублей;
- от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;
- от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.
Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.
Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».
В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.
«Работаем слаженно со всеми ведомствами, чтобы ускорить процесс оформления кандидатов», – рассказал «Татар-информу» Владислав Кузнецов.
Подробнее о том, как и где в Татарстане лучше подписать контракт, читайте в интервью на сайте «Татар-информа», которое выйдет завтра.
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