Жительница Татарстана оставила свой бизнес, чтобы отправиться в зону СВО санитаркой

Историю о дизайнере из Татарстана, которая решила отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве санитарки, рассказал телеканал «Вести Татарстан». Девушка подала документы на заключение контракта в Центре «Батыр».

Малика Хабибуллина из Казани решила оставить свой бизнес по продаже мусульманской одежды, которым владела 12 лет, чтобы помогать российским бойцам и жителям Донбаса. Она отметила, что имеет медицинское образование и не может оставаться в стороне.

«Когда задают такой вопрос "Почему?", я удивляюсь, это гражданский долг перед страной. Наверное, это громко сказано, но я считаю, что это война добра со злом», — рассказала Малика Хабибуллина.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.