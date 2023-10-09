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Жительница Татарстана оставила свой бизнес, чтобы отправиться в зону СВО санитаркой
Историю о дизайнере из Татарстана, которая решила отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве санитарки, рассказал телеканал «Вести Татарстан». Девушка подала документы на заключение контракта в Центре «Батыр».
Малика Хабибуллина из Казани решила оставить свой бизнес по продаже мусульманской одежды, которым владела 12 лет, чтобы помогать российским бойцам и жителям Донбаса. Она отметила, что имеет медицинское образование и не может оставаться в стороне.
«Когда задают такой вопрос "Почему?", я удивляюсь, это гражданский долг перед страной. Наверное, это громко сказано, но я считаю, что это война добра со злом», — рассказала Малика Хабибуллина.
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