Лыжник из Татарстана скончался во время лыжного марафона на Камчатке

На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался 61-летний лыжник из Набережных Челнов. На соревнования он приехал с медицинским допуском. По словам организаторов, справку мужчине выдали в одной из больниц Автограда.

Перед стартом у спортсмена проверили все медицинские документы, на плохое самочувствие он не жаловался. Лыжник прошёл примерно 40 километров трассы, когда ему стало плохо. Тогда другие участники вызвали спасателей, которые доставили его на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском, где дежурил автомобиль реанимации.

К сожалению, врачи констатировали смерть мужчины. Сейчас экспертам предстоит установить причину смерти, как сообщается на официальном сайте Камчатского края.