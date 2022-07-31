Глава «Царьграда» о перевозке мощей Сергия Радонежского: Он путешествует, мы ему помогаем

Заместитель главы Всемирного Русского народного собора и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев рассказал о деталях перевозки мощей преподобного Сергия Радонежского по всей стране во время пресс-конференции в «Татар-информе».

Всего планируется посетить 58 регионов России, где местные епархии подали соответствующие заявки на принятие мощей. Сейчас мощи преподобного находятся в Казани, где они пробудут до семи часов вечера понедельника, 1 августа, в храме Серафима Саровского.

После этого ковчег с мощами будет перевозиться вниз по Волге, затем в Центральный федеральный округ, потом на юг, вплоть до Крыма, откуда ковчег перевезут в Санкт-Петербург, и он окончательно вернется в Москву.

«Зачастую бывает, что сами мощи определяют, куда ехать, где задерживаться. Преподобный путешествует, а мы ему помогаем», – поделился Малофеев.

По словам спикера, за время перевозки больше всего паломников и просто желающих увидеть мощи пришло в Новосибирске и Сыктывкаре.