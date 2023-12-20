Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Бурятии попросил Росавиацию открыть субсидируемые рейсы Улан-Удэ — Казань
Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил Министерство транспорта РФ и Росавиацию поддержать субсидирование перелетов по направлениям Улан-Удэ — Казань и Улан-Удэ — Чита. Об этом руководитель региона рассказал местному изданию «Восток-Телеинформ».
«У нас есть сейчас вопрос по субсидированию межрегиональных полетов, пока мы не получили подтверждение на субсидирование перелетов по направлению из Улан-Удэ в Читу и Казань. С Минтрансом России и с Росавиацией над этим работаем», — пояснил глава Бурятии.
По словам Цыденова, власти республики со своей стороны готовы выделить софинансирование и надеются на утверждение обоих направлений в ходе второго, окончательного этапа отбора субсидируемых маршрутов. Он состоится в конце декабря, тогда как первый прошел в ноябре.
Если эти маршруты войдут в соответствующий перечень, то прямые перелеты по направлениям Улан-Удэ — Казань и Улан-Удэ — Чита с более доступными ценами на билеты откроются уже в январе.
Стоит отметить, что в ходе «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении субсидирования перелетов на Дальнем Востоке.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из аэропорта «Бегишево» в январе возобновятся регулярные рейсы в Новый Уренгой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»