Из аэропорта «Бегишево» в январе возобновятся регулярные рейсы в Новый Уренгой

Из аэропорта «Бегишево» возобновятся регулярные рейсы в Новый Уренгой. Полеты начнут выполняться 6 января следующего года, сообщает пресс-служба «воздушной гавани».

«Новый Уренгой – второе по счету направление из аэропорта в маршрутной сети авиакомпании Red Wings в текущем сезоне», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить с частотой один рейс в неделю на воздушных судах типа SSJ 100.