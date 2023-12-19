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Общество 19 декабря 2023 11:52

Из аэропорта «Бегишево» в январе возобновятся регулярные рейсы в Новый Уренгой

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Из аэропорта «Бегишево» возобновятся регулярные рейсы в Новый Уренгой. Полеты начнут выполняться 6 января следующего года, сообщает пресс-служба «воздушной гавани».

«Новый Уренгой – второе по счету направление из аэропорта в маршрутной сети авиакомпании Red Wings в текущем сезоне», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить с частотой один рейс в неделю на воздушных судах типа SSJ 100.

#открытие авиарейса #Казань #аэропорт «Бегишево»
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