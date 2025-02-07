Глава Буинского района озвучил размер средней зарплаты в районе

Средняя зарплата по Буинскому району – 52 150 рублей. Количество трудоспособного населения в районе — 21 547 человек. Об этом во время «Муниципального часа» с руководителем Агентства инвестразвития РТ Талией Минуллиной рассказал глава района Ранис Камартдинов.

В районе два профессиональных образовательных учреждения, которые готовят кадры разных направлений — это Буинский ветеринарный техникум и Буинское медучилище.

В учебном центре веттехникума сегодня обучают по различным специальностям. В 2024 году выпустились 182 специалиста.