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Экономика 7 февраля 2025 20:05

Глава Буинского района озвучил размер средней зарплаты в районе

Средняя зарплата по Буинскому району – 52 150 рублей. Количество трудоспособного населения в районе — 21 547 человек. Об этом во время «Муниципального часа» с руководителем Агентства инвестразвития РТ Талией Минуллиной рассказал глава района Ранис Камартдинов.

В районе два профессиональных образовательных учреждения, которые готовят кадры разных направлений — это Буинский ветеринарный техникум и Буинское медучилище.

В учебном центре веттехникума сегодня обучают по различным специальностям. В 2024 году выпустились 182 специалиста.

Презентация предоставлена пресс-службой Буинского района РТ

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#Буинский район #зарплата #кадры
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