Буинское землячество перечислило 250 тысяч рублей мобилизованным мужчинам

Фото: https://t.me/RanisKamartdinov

Буинское землячество перечислило 250 тысяч рублей, чтобы поддержать мобилизованных земляков и военнослужащих. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Расчетный счет «Для мобилизованных граждан» открыт с началом частичной мобилизации. С того времени собрана сумму в 1,7 млн рублей.

«Каждый день наш счет все пополняется. Большинство переводов — от частных лиц и предпринимателей. Спасибо каждому, кто принимает участие», — написал глава.

Данные средства направляются на закупку вещмешков каждому мобилизованному, дополнительных лекарств, фонарей, термобелья, продуктов питания. Также список необходимых вещей был расширен — в него внесли кнопочные телефоны и другие вещи.

«Индивидуально мы узнаем потребности каждого мобилизованного во время визитов на пункт сбора в Казани. Ближайший планируем на этой неделе», — сообщил он.

В районе проживают 82 семьи мобилизованных, 39 из них нуждаются в оперативной помощи. Индивидуальные обходы семей призванных по частичной мобилизации продолжаются.

«Мы ведем комплексное наблюдение, чтобы ничего не упустить из виду: к нашей работе подключаются главы сельских поселений, старшие по домам, работодатели, работники школ и детских садов. В Буинском районе мы стараемся поддержать каждую семью, понимаем, что сейчас им особенно нужна помощь», — заключил Камартдинов.