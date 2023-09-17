Глава Буинска пообещал выполнить задачу Минниханова по улучшению результатов ЕГЭ

Фото: пресс-служба Буинского района РТ

В своем послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил, что 2024-й пройдет под знаком Года научно-технологического развития в Татарстане. В Буинском районе особенный упор предстоит сделать на образовании — улучшить результаты ЕГЭ, повысить качество подготовки выпускников. Таким образом глава района Ранис Камартдинов пообещал выполнить поручение Минниханова по улучшению результатов ЕГЭ.

«В прошедшем учебном году мы были не удовлетворены результатами ЕГЭ, уже приняли ряд кадровых решений, и я уверен, что с нашими педагогами и наставниками мы сможем достичь лучших результатов», — сказал глава района.

Ранис Камартдинов также подчеркнул, что послание Рустама Минниханова — это всегда особенное событие для глав муниципалитетов республики.

«Мы в полном составе прибываем на это, безусловно, стратегически важное мероприятие. Послание Раиса — это обозначение общего вектора, направления работы. Также это определенное подведение итогов по отдельным пунктам, исходя из которого мы начинаем выстраивать дальнейшую деятельность», — пояснил он.

По словам главы, особое внимание в этом году руководитель республики уделил той поддержке, которую оказывает Татарстан участникам специальной военной операции и новым российским регионам.

«Гордимся и мы тем вкладом, который привносят жители Буинского района. Только на днях мы отправили очередную партию гуманитарной помощи: маскхалаты каждому земляку, маскировочные сети, технику, тонны овощей, УАЗ. Формируем мы грузы и для новых регионов России, в основном, в них входят овощи и строительные материалы — таков запрос», — отметил Камартдинов.

В зале присутствовали участники специальной военной операции, династии военных, учителя, фермеры, талантливые молодые люди.

«Это наше настоящее и будущее, которое мы уверенно строим под руководством Рустама Минниханова. Если говорить об общем впечатлении от послания этого года, я бы выразил такими словами, как стабильность, инновации и уверенность в будущем», — заявил глава района Ранис Камартдинов.

Напомним, в своем послании Рустам Минниханов подчеркнул, что залог успешного будущего любой страны, ее технологического лидерства в системном совершенствовании образования и воспитания.

«Наряду с укреплением материально-технической базы значительные средства направляются на реализацию отраслевых программ, подготовку кадров. Вместе с тем мы видим, что при равных возможностях итоги государственной аттестации существенно отличаются. В Тукаевском, Ютазинском, Лаишевском, Буинском и Менделеевском районах результаты ЕГЭ ниже среднереспубликанских. Кроме того, в ряде районов не подготовлено ни одного стобалльника. Есть выпускники, вообще не получившие аттестат в текущем году, — в Тукаевском и Ютазинском районах», — сообщил руководитель республики в своем послании в Госсовете РТ.