Глава Бугульминского района посвятил младших школьников в «Орлята России»

Глава Бугульминского района Линар Закиров принял участие в посвящении школьников в «Орлята России». В церемонии в лицее №2 приняли участие руководитель местного отделения «Движения первых» Ильгам Сагитов и советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Сегодня в Бугульминском районе в «Орлята России» вступили более 1,2 тыс. первоклассников со всех школ. Новым «орлятам» вручили отличительные значки и символику движения. Их ребята с гордостью будут носить на торжествах, в походах и экскурсиях.

«Каждый школьник, принятый в „Орлята“, понимает, что теперь он в большой и дружной команде „Орлят России“ и отвечает не только за себя, но и за товарищей по классу. Я желаю вам развития, высоких достижений и побед в команде с друзьями, а педагогам и родителям — стать настоящими помощниками для детей. Любите и берегите нашу родную Бугульму и большую Родину — Россию!» — обратился к учащимся Линар Закиров.

Теперь школьники единой командой под руководством учителей будут принимать участие в коллективных творческих делах. Вступая в «Орлята России», дети принимают на себя обязанности своими делами и поведением соответствовать этому гордому званию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Владимир Путин дал поручения по организации работы Общероссийского движения молодежи. В частности, Правительство РФ начиная с 2023 года должно будет выделять движению 21 млрд 352 млн рублей ежегодно, а Министерству просвещения — еще 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».