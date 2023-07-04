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Глава британского МИД заявил, что Украина может вступить в НАТО в упрощенном порядке
Украина сможет стать частью НАТО без стандартных процедур, через которые проходили Финляндия и Швеция при подаче заявок. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
«Армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО», — цитирует дипломата ТАСС.
Однако конкретного срока вступления Украины в альянс министр назвать не смог, так как пока не ясно, как долго продлится конфликт. Клеверли отметил, что приветствует все шаги и идеи по его урегулированию, в частности инициативу Ватикана.
«Но это должен быть настоящий мир, а не поверхностный или иллюзорный. Основой для переговоров может быть только постоянное восстановление суверенитета Украины. Мы будем поддерживать украинцев настолько, насколько это необходимо», – подчеркнул он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соединенные Штаты, по словам Президента США Джо Байдена, выступают против упрощенного вступления Украины в альянс. О намерениях присоединиться к организации по такому механизму заявлял украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что надеется получить такое приглашение на июльском саммите организации в Вильнюсе.
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