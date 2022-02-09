Министры обороны России и Великобритании планируют встретиться 11 февраля

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 февраля планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское посольство в Москве.

«Министр обороны планирует встретиться с Шойгу 11 февраля», — сказано в заявлении ведомства.

О своем намерении посетить Москву Уоллес заявлял еще в январе. Тогда он отмечал, что есть вероятность остановить эскалацию ситуации на Украине, и министр хочет донести до русских, что из-за «вторжения» на украинскую территорию Россия может оказаться в изоляции.

В последнее время в странах Запада и на Украине звучат заявления о якобы вторжении России на украинскую территорию. Представитель московского Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что подобная информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и что Россия ни для кого не представляет угрозы.

На большой пресс-конференции в конце прошлого года Президент Владимир Путин отметил, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится уже с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло.