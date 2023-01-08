Глава Baykar: Турция способна применять дроны своего производства против их владельцев

Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против их текущих владельцев для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

У предпринимателя поинтересовались, что произойдет, если страна, которая приобрел турецкие беспилотники, направит их против Анкары.

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. А над программным обеспечением доминируют те, кто разрабатывает эту технологию», — приводит слова бизнесмена газета Yeni Akit.

Вместе с тем Байрактар подчеркнул, что он не видит угрозы реализации подобных рисков. «У Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники», — напомнил он.