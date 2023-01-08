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Ру Тат
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Политика
8 января 2023  01:01

Глава Baykar: Турция способна применять дроны своего производства против их владельцев

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Турция при необходимости имеет возможность направить ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против их текущих владельцев для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в интервью телеканалу TV100 глава компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

У предпринимателя поинтересовались, что произойдет, если страна, которая приобрел турецкие беспилотники, направит их против Анкары.

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. А над программным обеспечением доминируют те, кто разрабатывает эту технологию», — приводит слова бизнесмена газета Yeni Akit.

Вместе с тем Байрактар подчеркнул, что он не видит угрозы реализации подобных рисков. «У Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники», — напомнил он.

Самый известный дрон производства Baykar Makina — это Bayraktar TB2, ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 километров. Этот БПЛА используют в том числе и украинские войска, фирма-производитель хочет построить на Украине завод по их выпуску.
#Турция #беспилотник
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