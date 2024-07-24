Глава Бавлов о поддержке СВО: «Сила в единстве. Когда мы едины — мы непобедимы»

Фото предоставлено Яной Махмутовой

Глава Бавлинского муниципального района Ильяс Гузаиров рассказал в интервью о мерах поддержки военнослужащих СВО и их родных, доходит ли до бойцов гуманитарная помощь и что лучше собрать — посылку или же перечислить деньги в фонд поддержки.

— Ильяс Исмагилович, как в Бавлах и Бавлинском районе поддерживаются семьи участников специальной военной операции?

— С момента частичной мобилизации семьи ребят взяты под контроль. Ответственными назначены депутаты, руководители предприятий и организаций, также создан штаб по мониторингу. Отчитываются, созваниваются и главы сельских поселений. В самом начале были проблемы, потому что ребята уехали от своих семей, у них не были закончены какие-то строительные работы, где-то кто-то не успел заготовить дрова, сено. В самом начале мы занимались данными проблемами. Потом уже государственная поддержка, республиканская — они только увеличились. Поддержка расширяется — это детские сады, школы, питание, освобождение от родительских взносов, посещение спортивных секций, кружков, также разовая денежная поддержка, различные акции, например «Помоги собраться в школу».

Есть обращения и индивидуальные, которые мы стараемся решить. Это какие-то житейские моменты. Все запросы мы всегда стараемся выполнить как можем. Даже если мы не можем решить что-то на месте, то обращаемся в вышестоящие организации. Конечно же, здравоохранение: ребята, которые приходят и нуждаются в лечении или просто моральной поддержке, мы всё это обеспечиваем. По вопросам трудоустройства вопрос вообще не стоит — это закреплено законодательно: с какого предприятия ушли, на то они и должны вернутся.

Поддержка самих военнослужащих: естественно, стараемся сами доставить гуманитарные грузы и именные посылки. Мы созваниваемся с нашими земляками, которые проходят службу в зоне СВО, в различных подразделениях. Там находятся не только мобилизованные, но и контрактники. Уточняем, что им конкретно нужно. Затем мы созваниваемся с родными, и они уже нам привозят именные посылки, и стараемся, чтобы эти посылки до них дошли. То есть, даже если они не смогли выйти к нам, то ребята из Бавлов их обязательно передают.

— Сколько раз вы лично сопровождали гуманитарный груз в зону СВО?

— Лично я был шесть раз, вот недавно только вернулся из зоны СВО. За шесть своих поездок был во всех подразделениях, где находятся наши военнослужащие, где-то и не один раз. Ситуация на линии фронта меняется, и нас военные не пропускают через блокпосты. Когда мы планируем поездку, заранее строим маршрут, так как есть места, куда уже нельзя добраться. Тогда мы оставляем посылки нашим бавлинским ребятам, которые поблизости, а они передают до адресатов.

Каждую неделю из Бавлинского района уходит партия гуманитарной помощи. Если смотреть на меры поддержки, то если мы в первый раз везли продукты питания, средства гигиены, какие-то личные вещи, строительные материалы, то сейчас это всё поменялось. Сейчас наши бойцы просят средства защиты от дронов — РЭБы, дроны, беспилотные летательные аппараты.

— Что лучше собрать — посылку или же перечислить деньги в фонд поддержки?

— В последней раз мы собрали больше денежных средств. Приобрели четыре РЭБа, четыре квадрокоптера, рации, другие средства защиты. То есть этого всего на территории нет, это у нас не производится, это всё надо приобретать. Также в этот раз увезли именные посылки. Про продукты питания: практически все бойцы говорят, что нам этого не нужно. Единственное, что мы возим по их просьбе, — это сигареты.

В основном, конечно, средства защиты там нужны. Безусловно, они поставляются Министерством обороны, вопросов нет, но для качественной борьбы и защиты нужно, чтобы эти вещи были у каждого подразделения. Несмотря на то что они находятся на второй и третьей линии, мы готовы и будем их поддерживать. После нашего последнего приезда на второй день мы начали заниматься сбором следующей партии гуманитарной помощи.

— Семья военного оказалась в трудной жизненной ситуации — куда лучше обратиться?

—Как я и говорил, у нас есть центр. За каждой семьей закреплены люди. Мы знаем, что на службу по контракту продолжают набирать, и наши бавлинцы заключают контракты. За каждой семьей, в которой кто-то заключил контракты, мы закрепляем руководителя, ответственного. Либо это депутаты сельских поселений, либо глава сельского поселения. Он при встрече с семьями предоставляет свои контакты, номер телефона и раз в неделю по нашей установке обзванивает, спрашивает про их нужды, чем и как необходимо помочь, абсолютно про любые вопросы, с которыми сталкивается семья. Если уж они не могут решить на месте что-либо, подключаемся мы и оперативно помогаем решить те или иные вопросы.

— Ваша помощь колоссальна, чем бы вы лично еще хотели бы помощь нашим бойцам?

— Каждую поездку ситуация меняется, и в следующую поездку может все кардинально измениться. Во-первых, наши ребята передвигаются, идут вперед. Ну какая моя личная помощь, чем я лично готов помочь — это РЭБы, которые на сегодняшний день показывают свою эффективность, потому что очень много беспилотных летательных аппаратов, которые наносят наибольший урон. Я вижу помощь в том, чтобы предоставить каждому подразделению, каждому взводу больше средств радиоэлектронной борьбы. Как говорят наши военнослужащие — это самое эффективное и нужное. Поэтому мы их приобретаем.

— Какие эмоции испытывают наши бойцы после вашего приезда?

— Наверное, я могу сравнить это со своей службой в армии. Когда я служил и ко мне приехали одноклассники, это были такие эмоции, что как будто частичка своего родного приехала. Эмоции у всех разные. Военнослужащие очень рады, частенько с нами выезжают руководители предприятий, на которых они работали, они общаются. Мы уточняем, какие вопросы у них есть, в чем они нуждаются, что нужно их семье. По приезде каждого бойца в отпуск мы стараемся с ним встретиться. Когда едешь обратно домой, некоторые отписываются, говорят, что словно дома побывали. Поэтому надо поддерживать, надо ездить. Оказывать моральную, материальную помощь.

— Какие слова вы хотите сказать землякам на передовой?

— Хочу поблагодарить наших бавлинцев, руководителей предприятий и организаций, волонтеров, общественников, всех жителей города и района. Никто не отказывает, все готовы наших ребят поддержать. Последняя гуманитарная помощь была весомой. Помимо гуманитарной помощи для наших ребят, мы поддерживаем и наши подшефные города — Лисичанск и Рубежное. В последний раз мы собрали две фуры — 40 тонн груза. Продуктов питания и тех средств, которые жители подшефных городов просили. Большое спасибо от имени наших военнослужащих, они всегда говорят: «Передайте большие слова благодарности». Сила в единстве. Когда мы едины — мы непобедимы.

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Материал подготовлен при участии Яны Махмутовой.