Глава Башкортостана прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками в Баймаке

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал ситуацию, которая накануне сложилась в Баймаке. Он заявил, что не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию.

Напомним, накануне у здания суда в Баймаке собрался несанкционированный митинг. Причиной стал приговор, вынесенный в отношении местного активиста Фаиля Алчинова*. Как сообщают в пресс-службе СК России, в результате массовых беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

«Как Глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие – по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг», – отметил Хабиров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что еще в 2020 году была проведена работа по признанию организации «Башкорт»** экстремистской.

«Считаю, что это было абсолютно правильным решением на тот момент. Но ряд руководителей организации этого не понимали и все эти годы в той или иной форме привлекались к ответственности. Если говорить об Алчинове*, он уже привлекался к административной ответственности по экстремизму», – отметил глава республики.

При этом руководитель региона признал вину муниципалитетов и личную вину в том, что до конца не объяснил гражданам суть и содержание людей, из-за которых произошли протесты. По его словам, теперь эта работа будет активно вестись.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», – отметил Радий Хабиров.

* внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

**организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.